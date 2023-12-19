Вашингтон, 20 декабря, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин стал геополитическим победителем года, написал 18 декабря в статье газеты The Wall Street Journal обозреватель Джеральд Бейкер.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Объявить Владимира Путина геополитическим победителем года», — отметил эксперт.

Позиция Путина, по словам журналиста, выглядит неизмеримо сильнее, чем годом ранее. Хвалёное контрнаступление ВСУ застопорилось, российская экономика преодолела западные санкции, решимость Европы угасает, поддержка США ослабевает, добавил Бейкер.

По мнению обозревателя издания, бизнесменом года стал американский предприниматель Илон Маск. Его бизнес продолжает работать, несмотря на затею с Twitter/X, написал автор материала.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря стало известно, что Владимир Путин попал в шорт-лист рейтинга «Человек года» по версии американского журнала Time. В списке претендентов также числились председатель КНР Си Цзиньпин, американская певица Тэйлор Свифт, прокуроры, ведущие уголовные дела против экс-президента США Дональда Трампа, король Великобритании Карл III, а также кукла Барби. 6 декабря журнал признал «человеком года» певицу Тейлор Свифт.

В Кремле отметили, что номинация на звание «Человек года» никакого значения для Путина не имеет. В любом случае роль Путина в России и в мире трудно переоценить, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.