Москва, 5 декабря, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин играет экстраординарную роль в мире, заявил 5 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Савостьянов / POOL / РИА Новости Владимир Путин

По его словам, номинация на звание «Человек года» никакого значения для Путина не имеет.

«В любом случае роль Путина в нашей стране, в мире трудно переоценить. Однозначным является, что Путин является, играет экстраординарную роль в мире», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, Путин попал в шорт-лист рейтинга «Человек года» по версии американского журнала Time. Список претендентов был опубликован 4 декабря на сайте издания.

В списке также числятся председатель КНР Си Цзиньпин, американская певица Тэйлор Свифт, прокуроры, ведущие уголовные дела против экс-президента США Дональда Трампа, король Великобритании Карл III, а также кукла Барби.

Победитель будет объявлен 6 декабря.