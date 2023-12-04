Нью-Йорк, США, 4 декабря, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин попал в шорт-лист рейтинга «Человек года» по версии американского журнала Time. Список претендентов был опубликован 4 декабря на сайте издания.

Kremlin.ru

В списке также числятся председатель КНР Си Цзиньпин, американская певица Тэйлор Свифт, прокуроры, ведущие уголовные дела против экс-президента США Дональда Трампа, король Великобритании Карл III, а также кукла Барби.

Победитель будет объявлен 6 декабря.

Номинация «Человек года» присуждается журналом с 1927 года. По версии Time, человеком года в 2022 году стал глава киевского режима Владимир Зеленский. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобное решение укладывается в общеевропейские русофобские настроения. По его словам, этот «мейнстрим» носит абсолютно антироссийский и оголтелый характер.

В 2021 Time назвал человеком года американского миллиардера Илона Маска. Тогда указывалось, что с состоянием в $250 млрд Маск считается самым богатым человеком в мире. В статье предпринимателя назвали «клоуном, гением, циником, провидцем, промышленником, шоуменом и хамелеоном».