Киев, 19 декабря, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Предположения о том, что Украина могла бы вступить в НАТО только с теми территориями, которые сейчас находятся под её контролем, являются беспочвенными, сообщил 19 декабря на пресс-конференции глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии, честно говоря, бред», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима заявил, что в Киеве никогда не согласятся на то, чтобы часть официальной территории страны была в НАТО, а её бывшие регионы, которые контролирует Россия, нет. По словам Зеленского, вступление в военный блок в таком формате — «фантазия».

Зеленский также признал, что контакты с отдельными западными странами по двусторонним гарантиям безопасности продвигаются немного медленнее, чем ожидали в Киеве, поскольку Украина пока не передала им предложения по военным компонентам таких гарантий.

Как сообщало ИА Регнум, руководители Украины и НАТО в конце ноября 2023 года подписали программу сотрудничества. Как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, она, в частности, включает энергобезопасность и подготовку ВСУ.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в военный блок могут рассмотреть только после её «победы» в конфликте. По словам Байдена, сейчас НАТО ждёт «доказательств» этого.

Украина, вероятно, столкнётся с необходимостью отказаться от желания вернуть Крым и другие российские территории, заявил ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. По его мнению, шансы на захват украинскими военными полуострова и новых регионов России ничтожны, а Украина даже в случае продолжения помощи со стороны Запада сможет продержаться не больше года.