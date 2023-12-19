* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 декабря, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Автору сериала Mr. Freeman и основателю анимационной студии Toonbox Павлу Мунтяну (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит штраф до 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии, сообщили в Хорошевском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин Павел Мунтян (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ в отношении Мунтяна П. А.», — говорится в сообщении суда, которое передаёт ТАСС.

Ранее источник ИА Регнум сообщил, что в отношении Мунтяна в Москве возбуждено уголовное дело за распространение фейков о ВС России.

По данным следствия, Мунтян, находясь за границей, распространял в своих соцсетях заведомо ложную информацию о действиях российских военных. Так, он публиковал представленные киевским режимом фото и данные о якобы произошедшем в Буче. Пост мультипликатора появился в Telegram в апреле 2022 года.

Павел Мунтян известен как один из авторов идеи Mr. Freeman’а. Также участвовал в создании таких мультфильмов, как «Куми-куми», «Фиксики», «Масяня».