Москва, 19 декабря, 2023, 16:26 — ИА Регнум. В период действия ограничений в аэропортах Москвы на вылет было задержано суммарно 38 рейсов, сейчас все аэропорты московского авиаузла работают штатно, сообщила 19 декабря пресс-служба Росавиации в своём Telegram-канале.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

В агентстве также добавили, что из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы ушли 16 самолётов, следовавших в аэропорты Москвы.

Как передавало ИА Регнум, московские аэропорты Внуково и Домодедово 19 декабря объявили о введении временных ограничений на приём и вылет самолётов. В пресс-службе Внуково уточнили, что решение было принято по не зависящим от них причинам.

Также 19 декабря в Министерстве обороны сообщили об уничтожении дежурными средствами ПВО украинского беспилотника самолётного типа над Одинцовским районом Подмосковья. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия, пострадавших и разрушений нет, рассказал в свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин.