Москва, 19 декабря, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Московский аэропорт Внуково ввёл временные ограничения на приём и вылет самолётов, сообщили 19 декабря в авиагавани.

Станислав Красильников/ТАСС

«По независящим от аэропорта причинам в 11:54 мск во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщили в аэропорту.

Отмечается, что воздушная гавань работает на приём воздушных судов с другим курсом. Выпуск самолётов временно не осуществляется.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО в Одинцовском округе отразили атаку беспилотника.

В Минобороны также заявили, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Одинцовского района Московской области.

На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.