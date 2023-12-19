Москва, 19 декабря, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Все участники СВО должны иметь равные социальные гарантии. Проблемы с выплатами ещё остаются, заявил президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Ещё не все проблемы решены, констатировал глава государства.

Система льгот, компенсаций и дополнительных выплат в ВС РФ будет совершенствоваться, сказал Путин.

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