Москва, 17 декабря, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Россия, в отличие от ряда других стран, не может обменять свой суверенитет на колбасу и стать чьим-либо сателлитом, заявил 17 декабря президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России».

Павел Бедняков/ РИА Новости Владимир Путин

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», — сказал он.

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Путин добавил, что для России жизненно необходимо быть сильной и она имеет на это право. Она будет принимать все решения самостоятельно, не слушая подсказки от других стран, подчеркнул глава государства. Он уверен, что Россия должна быть самодостаточной суверенной державой, иначе её не будет.

«Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 декабря в ходе конференции «Итоги года» заявил, что Россия не сможет существовать без суверенитета. Он отметил важность укрепления общественного суверенитета и безопасности, а также призвал добиваться финансово-экономической и технологической независимости, так как от этого зависит будущее страны.

6 октября президент завил, что величие России основывается на суверенитете, а суверенитет, в свою очередь, невозможен без самодостаточности технологий, финансов, экономики и безопасности государства.