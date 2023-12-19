Москва, 19 декабря, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс для повышения привлекательности специальных административных районов России для перевода бизнеса в российскую юрисдикцию. Документ опубликован 19 декабря на официальном портале правовой информации.

Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Закон направлен на совершенствование налогообложения международных холдинговых компаний, зарегистрированных в специальных районах на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область).

Расширяются возможности международных холдинговых компаний по выбору формы осуществления инвестиций для применения пониженных ставок налога на прибыль. Сейчас такие компании должны в течение трёх лет после начала применения пониженных ставок налога инвестировать не менее 300 млн рублей в строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры на территории региона, где расположен специальный район. Теперь разрешено осуществлять такие инвестиции также в машины, оборудование, инструменты и инвентарь, предназначенные для использования на таких объектах.

Кроме того, понижен «порог» для переезда компаний в специальный район из регионов России. Власти региона могут запретить переезд, если доля поступлений по налогу на прибыль компании в бюджет региона превышает 1% в одном из трех последних лет. Теперь для Москвы, Петербурга и Севастополя этот показатель снижен до 0,1%.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года президент поручил правительству ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых отраслях и секторах экономики, в российскую юрисдикцию, в том числе за счёт возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах, а также обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями.

В июне 2023 года во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент сообщил, что поручил правительству упростить процесс перехода бизнеса в Россию. Глава государства поручил сделать это до декабря 2023 года. За это же время правительству было поручено запустить механизм защиты прав российских граждан и юрлиц, владеющих российскими компаниями, но через зарубежные — так называемые прослойки.