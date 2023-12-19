Москва, 19 декабря, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Склад боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция ПВО «Пеликан» уничтожены в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 19 декабря на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО «Пеликан» уничтожены, живая сила и военная техника противника в 112 районах поражены в результате действий российской оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, шесть вражеских беспилотников сбиты средствами ПВО в Херсонской и Запорожской областях.

За период проведения спецоперации российские военные уничтожили 553 вражеских самолёта, 259 вертолётов и 9867 беспилотников. Также уничтожены 442 зенитных ракетных комплекса, 14 177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и миномётов, 16 453 единицы специальной военной автомобильной техники, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря Конашенков проинформировал об уничтожении у города Константиновки в ДНР украинской пусковой установки системы залпового огня HIMARS. Кроме того, российские военные нанесли удары по складам топлива для украинской авиатехники на аэродроме Канатово в Кировоградской области и в Староконстантинове Хмельницкой области, а также уничтожили командный пункт 47-й механизированной бригады ВСУ.