Москва, 18 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли на донецком направлении до 190 бойцов и пять БМП. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 18 декабря на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что подразделения Южной группировки российских войск отразили на этом направлении девять атак штурмовых групп противника. Бои с подразделениями 24-й, 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ шли у Курдюмовки, Белогоровки, Ленинского, Шумов и Марьинки в ДНР.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику киевского режима у Клещеевки и Андреевки в ДНР.

Помимо 190 бойцов противник потерял пять боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley американского производства, и два автомобиля. Две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация» и три гаубицы Д-30 были поражены в ходе контрбатарейной борьбы, добавил Конашенков.

По данным Минобороны, в общей сложности за сутки на шести направлениях в зоне СВО противник потерял до 640 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Конашенков проинформировал, что ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 250 бойцов, а также танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей. При этом российские военные отразили четыре атаки противника у Кирово и Марьинки.

За минувшую неделю с 9 по 15 декабря российские войска на этом направлении отразили 49 атак ВСУ. Потери противника составили почти 1,6 тыс. бойцов.