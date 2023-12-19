Москва, 19 декабря, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Российские военные в минувшие сутки отразили атаку и нанесли противнику огневое поражение в районе села Новомихайловка в ДНР. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 19 декабря на брифинге.

РИА Новости/Павел Лисицын

Он уточнил, что на южнодонецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток», взаимодействуя с авиацией и артиллерией, отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Бой шёл у Новомихайловки, в результате противнику нанесено огневое поражение.

«Потери противника составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица «Мста-С» и орудие Д-20», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, в общей сложности за сутки на шести направлениях в зоне СВО противник потерял до 680 бойцов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на южнодонецком направлении расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» подразделений РХБЗ нанесли сокрушительные удары по украинским военным и их бронетехнике. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны.