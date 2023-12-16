Минобороны показало оружие, от которого невозможно спастись
ВС РФ выжгли «Солнцепёками» бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении
Москва, 16 декабря, 2023, 18:44 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении бойцы группировки войск «Восток» продолжили оттеснять Вооружённые силы Украины и уничтожать их вооружение. Расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» подразделений РХБ защиты нанесли сокрушительные удары по украинским военным и их бронетехнике. Кадры боевой работы 16 декабря опубликовало Министерство обороны.
На видео видно, как бойцы загрузились в машину, выехали из укрытия на позицию и навели орудие на цель, готовясь к выстрелу, после чего запечатлены залпы.
На кадрах объективного контроля расчёты «Солнцепёков» запечатлели стопроцентное попадание в цель. В результате удалось уничтожить скопления живой силы и бронетехники ВСУ.
Сами бойцы рассказали, что эта тяжёлая огнемётная система работает безотказно. Спастись от удара термобарической ракетой, по их словам, просто невозможно, в отличие от удара реактивной артиллерией, когда противник ещё может укрыться в окопе или блиндаже.
Как передавало 24 октября ИА Регнум, защищать российские экипажи «Солнцепёков» от огня ВСУ помогает новая система навигации. Теперь ТОС-1А «Солнцепёк», не выходя из машины, могут оперативно привязываться к местности и точнее бить по противнику.
Привязка к местности повышает оперативность и точность стрельбы, а также оберегает экипаж от ответного контрбатарейного огня ВСУ. «Солнцепёк» может практически сразу сменить позицию, поскольку не надо собирать оборудование.
В то же время в Польше оценили новейшую тяжёлую огнемётную систему ТОС-2 «Тосочка», назвав её кошмаром для ВСУ.
Польские журналисты отметили способность «Тосочки» залпом уничтожает всех, кто попадёт в радиус поражения, и невозможность укрыться от термобарических зарядов. Они взрываются дважды, первая детонация разгоняет облако топлива, а второй залп поджигает, создавая огненный шар.