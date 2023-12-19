Москва, 19 декабря, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили пять атак штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении, заявил 19 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, на указанном направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» и огнём артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Петровское Луганской Народной Республики.

Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее ВСУ потеряли на краснолиманском направлении до 220 военных, танк и три бронетранспортёра.

Подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населённого пункта Кузьмино в ЛНР.