Москва, 18 декабря, 2023, 14:20 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки на краснолиманском направлении до 220 военных, танк и три бронетранспортёра. Об этом 18 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников / РИА Новости

«Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортёра, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 производства Словакии», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населённого пункта Кузьмино в ЛНР.

Как ранее передавало ИА Регнум, истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России поразили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении. Для ударов по целям применялись фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), этот тип боеприпасов помогает бить по противнику точечно без необходимости входить в зону поражения систем противовоздушной обороны ВСУ.

В Минобороны РФ 17 декабря сообщили, что ВСУ потеряли за сутки 250 военных на донецком направлении. На купянском направлении ВСУ за сутки потеряли свыше 50 человек, а на краснолиманском — до 90 военных убитыми и ранеными.