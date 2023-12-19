Киев, 19 декабря, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В США визит украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским изначально не мог быть успешным, так как Конгресс контролируют республиканцы, заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден и Владимир Зеленский

По мнению эксперта, пока глава киевского режима контролируется действующей властью Белого дома, республиканцы, бывший президент США Дональд Трамп и все остальные рассматривают Зеленского как врага, которой ещё и ведёт себя по-хамски, нагло.

«Все эти встречи — это бижутерия, это декорация Зеленского в США. <…>. Это, как в «95-м квартале» — <…> выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками. <…>. Это называется перформанс. Потом дошло до реальности, а она одна — это Конгресс», — сказал Соскин.

Встречи украинского руководства с официальными лицами США, по его словам, были в качестве бессмысленной рекламной акции, которую организовали компании-лоббисты за вознаграждение от Украины. Бывшего советника Кучмы возмутила такая растрата средств украинских налогоплательщиков.

Как сообщало ИА Регнум, политологу Максиму Жарову поведение главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне напомнило гопника-попрошайку. Резкие фразы украинского лидера про марионеток и прочие подобные высказывания говорят о том, что его программа экстренного визита в США сразу была неграмотно подготовлена и оказалась неадекватной. Украинский поезд скоро сойдёт с рельсов и потерпит крушение, считает эксперт.

Вместо запрашиваемых миллиардов президент США Джо Байден одобрил помощь Украине в размере $200 млн. Пока Киев не ощутит серьёзных последствий от сомнительного визита в США — Вашингтон будет продолжать оказывать поддержку Киеву, средства и ресурсы в арсенале Штатов со времён войны во Вьетнаме ещё остались. Политолог считает, что помощь будет продолжаться, потому что просто так Байден не уйдёт с Украины, но Киев ощутит последствия другого характера.