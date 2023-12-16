Берлин, 16 декабря, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус допустил возобновление в стране обязательной военной службы, а её приостановку назвал ошибкой.

IMAGO/Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писторуис

«В своё время были причины приостановить обязательную военную службу. Но, оглядываясь назад, это была ошибка», — заявил он в интервью изданию Welt.

Однако в то же время он признал, что сейчас вернуть её окажется очень сложно с точки зрения структуры, закона и политики. Как пример для подражания Писториус привёл армию Швеции, в которой военнообязанными считаются и мужчины, и женщины, но только часть из них проходит срочную службу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день глава минобороны Германии призвал Европу перевооружаться из-за «военных угроз». Как заявил Писториус, Россия увеличила производство оружия и якобы угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии, поэтому, по его мнению, Европа может столкнуться с новыми военными вызовами. Глава немецкого минобороны призвал европейскую общественность активнее проявлять себя в вопросах безопасности на континенте.