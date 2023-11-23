Москва, 23 ноября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Слова президента Чехии Петра Павела о подготовке к большому военному конфликту России и Европы — это очередное истерическое заявление Праги, которое не красит Чехию, заявил 23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Россия не представляет угрозы Европе — напротив, это Европа является угрозой для России, поскольку сейчас Европа подконтрольна США и находится в составе НАТО, а этот военный блок движется к границам РФ, отметил пресс-секретарь главы российского государства.

«Россия не представляет угрозу для Европы — Европа представляет угрозу для России. (Страны. — Прим. ред.) ЕС участвуют в НАТО, который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 ноября Пётр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке армий Евросоюза к конфликту высокой интенсивности. России после СВО «понадобятся годы», чтобы восстановить боеспособность, но страны НАТО всё равно воспринимают её как «угрозу номер один», сказал президент Чехии.

Заявления прозвучали на встрече президентов «Вышеградской четверки», в которую входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша. Некоторые из собеседников согласились с Павелом. В частности, президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава уже укрепляет армию, набрав почти 200 тысяч солдат.