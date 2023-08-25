Москва, 25 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Российские общество категорически осуждает проявления неуважения к ветеранам СВО, сообщил 25 августа журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Виталий Невар/РИА Новости

Отвечая на вопрос о нескольких попытках унизить участников СВО, представитель Кремля ответил, что дополнительных мер воздействия, скорее всего, не требуется, потому что общество в целом не приемлет таких поступков.

«Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики, потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе. Конечно, такие поступки абсолютно возмутительны, они неприемлемы, и главное, что они не принимаются никем в обществе», — заявил Песков.

Он заявил, что те, кто позволяет себе унижать участников спецоперации, заслуживают абсолютного порицания и, если необходимо — наказания.

Что касается заботы о ветеранах СВО, она существует на разных уровнях власти, отметил Песков. На всех рабочих встречах, касающихся новых регионов, президент всегда поднимает вопросы, связанные с заботой об участниках СВО, их родных и близких.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа селе Нерчинский Завод избили участника СВО — инвалида Михаила Таскина, потерявшего ногу в зоне боевых действий. С него сорвали награды и повредили его автомобиль.

Против участников нападения возбудили дело о причинении вреда здоровью и повреждении имущества, объединив его затем с делом о публичной дискредитации ВС РФ.

24 апреля житель Екатеринбурга Александр Неустроев обругал мальчика из-за буквы Z на шапке. Сначала против обвиняемого возбудили уголовное дело о хулиганство, но затем дело прекратили. Неустроева оштрафовали на семь тысяч рублей. Генпрокуратура потребовала пересмотреть решение суда.

17 августа стало известно, что у жителя Комсомольска-на-Амуре украли полученные за участие в СВО награды и деньги в размере миллиона рублей. В полиции отказались возбудить дело из-за отсутствия состава преступления, но прокуратура признала незаконным это решение. Дело возбудили о краже в особо крупном размере.