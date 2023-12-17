ДНР, 17 декабря, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Подразделения Воздушно-десантных сил России взяли под контроль в течение прошедшей недели сеть из девяти опорных пунктов украинской армии под Артёмовском (ДНР) сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«За минувшую неделю подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ овладели сетью опорных пунктов украинских формирований к северу от Артёмовска», — говорится в сообщении.

Речь идёт о захвате комплекса окопов и траншей, перекрытых защитными конструкциями. На выдавливание украинских военных и зачистку каждого из опорных пунктов потребовалось от 40 минут до 2 суток.

За успешное выполнение боевых задач весь личный состав подразделений ВДВ, участвовавших во взятии комплекса, представили к государственным наградам. Командир расчета противотанкового ракетного комплекса с позывным Шанс отметил, что, несмотря на численное превосходство украинских сил, российским военным удалось овладеть сетью с минимальными потерями.

По словам бойца, этому способствовали артиллерийская подготовка, массовое использование дронов-камикадзе, тренировка штурмовых групп и грамотное планирование. Шанс рассказал, что противник также получил подкрепление, однако это не помогло ВСУ и большинство украинских военных обратилось в бегство, а остальные погибли или сдались в плен российским войскам.

Боец получил за операцию орден Мужества. Для него это уже вторая такая награда за участие в спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что ВСУ лишились за сутки на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях в общей сложности до 430 военнослужащих.

Они также потеряли на этих участках фронта шесть бронемашин, две гаубицы «МСТА-Б», три артиллерийских орудия Д-30 и две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика».