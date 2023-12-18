Москва, 18 декабря, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Демографическая ситуация в России в ближайшие годы будет улучшаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин 18 декабря на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства в Кремле.

Виталий Тимкив / РИА Новости

Президент подчеркнул, что уровень рождаемости в России всегда имел волнообразную динамику.

«Где-то через тройку лет у нас волна (рождаемости. — Прим. ред) опять пойдёт вверх», — добавил Путин.

Российский лидер отметил, что повышение рождаемости приведёт к тому, что молодых специалистов в стране станет на два миллиона больше, а всего их будет около 10 миллионов.

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