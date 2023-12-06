Вашингтон, 6 декабря, 2023, 21:00 — ИА Регнум. В случае успешного завершения специальной военной операции Россия после победы над Украиной атакует страны НАТО, заявил 6 декабря в специальном обращении президент США Джозеф Байден.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Если Путин возьмёт Украину, он не остановится, он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — сказал Байден.

Такое развитие событий приведёт к втягиванию США в военный конфликт, сказал Байден.

Кроме того, если США прекратят оказывать Украине военную помощь, под угрозой окажется и поддержка со стороны европейских стран, отметил он, призвав депутатов согласовать вопрос о выделении средств Киеву.

Как сообщало ИА Регнум ранее, администрация США и парламента страны пока не смогли прийти к соглашению о порядке выделения новых средств для военных нужд Украины. Представители республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи Украине отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.

В декабре 2023 года директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг отметила, что у США до конца года закончатся средства для финансирования Украины, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.

В США вопрос о военной помощи Украине стал предметом серьёзного внутриполитического торга — республиканцы пытаются выстроить фронду инициативам администрации Белого дома, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог-международник, американист, директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдор Войтоловский.