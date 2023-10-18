Москва, 18 октября, 2023, 17:09 — ИА Регнум. США мечтают победить Россию, но не могут допустить прямого столкновения НАТО с Москвой, поскольку понимают, что это перерастёт в ядерную мировую войну, несущую за собой разрушение во всех частях света. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон продолжает подталкивать НАТО к прямому столкновению с Россией, не прекращая поставлять оружие Украине. Он отметил, что Москва неоднократно предостерегала администрацию США от опрометчивых шагов, что поставка вооружений киевскому режиму серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность.

Политолог Журавлёв согласился с Антоновым, что продолжающаяся военная помощь Вашингтона Киеву затягивает и усугубляет конфликт.

«Накачка безусловно ведёт к эскалации, но я не вижу реального прямого нападения НАТО на Россию. Ведь альянс потому и ведёт такую гибридную войну посредством украинских сил, что не хочет сам полноценно нападать и воевать. Тем более что прямое столкновение будет означать ядерную войну», — отметил Журавлёв.

По его мнению, даже если Вашингтон до конца не осознаёт реальную угрозу мирового конфликта с ядерным оружием, поскольку США никогда не сталкивались с разрушениями и последствиями войны, то многие члены НАТО не готовы это допустить.

«Европа знает, что такое война, к каким жертвам это приводит. Но если будет то самое столкновение НАТО с Россией, то пострадают же все, человечество уничтожат. Вряд ли в Европе это поддержат. США могут попытаться вовлечь Польшу в прямое участие в конфликте на Украине сейчас, но не уверен, что Варшава на это пойдёт», — поделился политолог.

Он отметил, что парадокс американской политики состоит в том, что Соединённые Штаты не оставляют попыток преуспеть над Россией и победить её. При этом Вашингтон не хочет самостоятельно участвовать в боях против ядерной державы, чтобы не создавать угрозу для собственного населения. Поэтому, по мнению эксперта, есть весомые аргументы для всех сторон, чтобы оставить разговоры о прямом столкновении НАТО с Россией лишь в плоскости дискуссий.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа Анатолий Антонов заявил, что решение о передаче Украине американских истребителей F-16 напоминает несущийся без тормозов железнодорожный состав. Он пояснил, что на Западе падает популярность идеи предоставления помощи Киеву на фоне неудач ВСУ при контрнаступлении.

18 октября входе выступления на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с февраля прошлого года численность войск усиления Североатлантического альянса в Восточной Европе и странах Прибалтики возросла в 2,5 раза. На сегодня она превышает 30 тысяч человек.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер призвал США пересмотреть свою ядерную политику. По его мнению, если бы возобновилась гонка вооружений, США бы проиграли её, поскольку в этой сфере Россия ушла далеко вперёд. Он подчеркнул, что Москва уже модернизировала свои ядерные силы и начала бы ​​гонку с непреодолимым преимуществом в системах доставки ядерного оружия.