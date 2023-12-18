Берлин, 18 декабря, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным. Об этом политик написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

«Это явно не тот сюрприз, который меня обрадовал. Свежий тест на COVID-19 показал две линии. В случае небольшого количества симптомов я рассчитываю на лёгкое течение», — написал немецкий канцлер.

Шольц также уточнил, что пока поработает из дома.

Кроме того, по словам спикера правительства Германии Штеффена Хебештрайта, Шольц, скорее всего, не примет личное участие в приёме премьер-министра Словакии Роберта Фицо 19 декабря.

То, где именно и от кого мог заразиться вирусом глава немецкого правительства, не уточняется. Перед этим Шольц участвовал в саммите ЕС в Брюсселе 14 декабря. Тогда Евросоюз не смог согласовать выделение Украине 50 млрд евро из-за позиции Венгрии.

Сообщалось, что в ходе заседания политик предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, в котором лидеры стран — участниц Евросоюза голосовали по вопросу о начале переговоров о членстве Украины в сообществе, и выпить кофе, когда обсуждение этой темы зашло в тупик. По мнению главы немецкого правительства, благодаря этому Орбан сможет заявить, что не голосовал за такое решение.