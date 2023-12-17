Москва, 17 декабря, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за прошедшие сутки на донецком направлении в зоне специальной военной операции отразили четыре атаки ВСУ в районах населённых пунктов Кирово и Марьинка. Потери украинской армии составили 250 военных, сообщил 16 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников / РИА Новости

Российские подразделения отразили атаки 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Кроме того, артиллерия и авиация ВС России в течение суток нанесли удары по позициям 30-й, 67-й механизированных, 57-й мотопехотной, 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой бригад и 112-й бригады, расположенных возле населённых пунктов Весёлое, Артёмовское, Красное, Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка на территории ДНР.

«Противник потерял убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей», — сказал Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил, что на донецком направлении российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы нанесли удары по артиллерийской системе М777 украинской армии, а также по произведённому в США орудию М119 и САУ «Гвоздика».

Кроме того, Минобороны 17 декабря сообщило об успехах бойцов Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующих под Артёмовском. Они в течение недели заняли сеть опорных пунктов ВСУ северней города. В неё входят окопы и траншеи с защитными сооружениями. На зачистку одного опорного пункта уходило от 40 минут до двух суток.