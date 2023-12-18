Самара, 18 декабря, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали главу управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко. Об этом 18 декабря сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко

Отмечается, что в настоящее время сотрудники центрального аппарата ФСБ вместе с представителями Следственного комитета проводят обыски в рабочем кабинете и по месту жительства Бойко. Задержанного должны доставить в Москву.

новость дополняется