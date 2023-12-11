Красногорск, 11 декабря, 2023, 09:54 — ИА Регнум. В Московской области по подозрению в коррупции задержали 11 человек, в том числе трёх чиновников. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

СК России. Кадр из видео

Как уточнили в ведомстве, двое из задержанных ― консультант отдела при министерстве социального развития Московской области и консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Подмосковья.

«В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток», ― говорится в сообщении главка в Telegram-канале.

По данным следствия, деньги в качестве взяток через посредников от предпринимателей Московской области подозреваемые получали за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без проведения установленных проверочных мероприятий. Это происходило на протяжении четырёх лет ― в период с 2019 по 2023 годы. В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тыс. рублей, при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя.

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Следователи провели свыше 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов, допросили порядка 30 человек. Подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания. Суд отправил всех фигурантов под домашний арест.

Как сообщало ИА Регнум, Тверской суд Москвы 8 декабря взял под стражу замглавы городского округа Фрязино Московской области Дмитрия Медведева,подозреваемого в получении крупной взятки. Подробности уголовного дела пока не разглашают. Известно, что Медведев отвечал за развитие благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Фрязино.

7 ноября появилась информация о задержании в Дагестане сотрудниками ФСБ заместителя главы МВД республики Руфата Исмаилова. В доме и на рабочем месте чиновника прошли обыски. По информации источника в правоохранительных органах Дагестана, Исмаилова подозревают в получении взятки.