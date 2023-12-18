Херсон, 18 декабря, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины всё чаще начали использовать FPV-дроны против мирного населения, чтобы показать хотя бы какие-то «успехи». Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они (ВСУ) всё больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По его словам, удары наносятся не по военным, а по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов ВСУ «уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами».

«Лишь бы только показать, что они что-то могут», — добавил Сальдо.

Он также отметил, что такие действия направлены лишь на создание иллюзии, что у ВСУ «есть какие-то успехи».

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября украинские беспилотники атаковали в Запорожской области группу российских журналистов, корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов получил осколочные ранения, от которых он скончался.

В августе 2023 года ВСУ с помощью FPV-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front «Лекса». Украинские военные выслеживали автомобиль военкора и сбросили с беспилотника разрывной снаряд, машина получила сильные повреждения осколками, военкор пострадал, но «остался в строю», сообщил тогда Сальдо.