Москва, 14 декабря, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Киевские власти считают «национальным героем» Украины нациста Степана Бандеру, а глава киевского режима Владимир Зеленский в парламенте Канады стоя аплодировал солдату СС Ярославу Хунке, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Кадр из видео Факельный марш в Киеве в честь дня рождения Бандеры

Всё это — проявления нацизма, поэтому вопрос денацификации Украины актуален, подчеркнул президент.

«Когда руководитель сегодняшней киевской администрации на глазах у всего мира, стоя, аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков, стоя аплодирует, это что, не проявление нацизма, что ли?» — сказал президент.

В ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года представители киевской делегации обещали российским переговорщикам урегулировать данный вопрос некими «актами», рассказал президент.

Сейчас киевские власти не хотят вести переговоры с Россией, не хотят договариваться, отметил Владимир Путин. При этом Украина ничего не производит, ей всё привозят «на халяву», но халява уже «помаленьку заканчивается», добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 8 декабря в разговоре с военнослужащими после вручения наград «Золотая Звезда» президент назвал лидеров киевского режима «придурками и неонацистами». Комментируя ситуацию в канадском парламенте, когда там приветствовали 98-летнего нациста из дивизии СС «Галичина» Хунку, Путин отметил, что это является проявлением нацизма и готовности сотрудничать с кем угодно, чтобы навредить России.

Хунку 23 сентября пригласили на заседание парламента Канады. Все присутствующие, включая Зеленского и канадского премьера Джастина Трюдо, стоя ему аплодировали. Генеральная прокуратура РФ 7 декабря обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции Хунки, который обвиняется в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Следователи полагают, что он причастен к убийству не менее 500 советских граждан.