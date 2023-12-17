Париж, 17 декабря, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Организаторы турнира по теннису в Бур-де-Пеаж во Франции в финале против 16-летней россиянки Мирры Андреевой поставили 23-летнего французского теннисиста Яниса Газуани Дюрана, девушка проиграла со счётом 5:7, 2:6. Матч состоялся 17 декабря.

VCG / VCG/Visual China Group/ТАСС Теннисистка Мирра Андреева

При этом Андреева после игры высоко оценила организацию турнира. Она отметила, что ей впервые довелось держать в руках кубок, не получив его.

«Всё было прекрасно до того самого момента, как ты меня сегодня обыграл. Но ты играл реально здорово, думаю, ты также заслужил кубок. Прости, что тебе не досталось», — сказала она после игры Дюрану, сообщил портал Championat.

В полуфинале Андреева победила Варвару Грачеву, которая ранее выступала за Россию, но в 2023 году на международных турнирах начала представлять Францию. В финал также вышла украинка Марта Костюк, но та отказалась выступать, в результате россиянке предложили сыграть с французом.

Андрееву 11 декабря признали новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). В начале 2023 года она была на 405-м месте мирового рейтинга и поднялась на 57-ю строчку.

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