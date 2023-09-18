Киев, 18 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, что всерьёз задумывалась о завершении карьеры после скандала на чемпионате мира по фехтованию 2023 года в Милане. Об этом она заявила в интервью британской газете The Guardian.

TASS/EPA/Tibor Illyes HUNGARY OUT

«Я думала, что это всё ― именно так закончится моя карьера. Я приняла это, поверила, что всё кончено. Именно тогда я почувствовала себя хуже всего в своей жизни», ― призналась спортсменка.

По её словам, о том, что она будет сражаться с россиянкой, она узнала за три дня до турнира и не могла поверить в то, что это происходит. Харлан очень нервничала перед боем из-за этой ситуации.

«Я была единственной украинкой, она ― единственной русской, и нам приходилось встретиться друг с другом. Я подумала, что это странно, но приказала себе не думать об этом», ― сказала она.

Олимпийская чемпионка добавила, что заранее поняла, как будут развиваться события, и умоляла рефери не показывать чёрную карточку. Харлан добавила, что этим решением рефери «уничтожили» её, Украинскую федерацию фехтования, Украину и самих себя.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля украинская спортсменка Ольга Харлан одержала победу в схватке против россиянки Анны Смирновой на ЧМ по фехтованию. После поединка, согласно регламенту FIE, спортсмены должны пожать друг другу руки, но Харлан вместо этого выставила саблю перед Смирновой, которая подошла к ней, а затем удалилась. Поединок считается оконченным только после рукопожатия. Смирнова более 50 минут находилась на дорожке в ожидании решения судей. Решение о дисквалификации Харлан приняла Международная федерация фехтования (FIE).

Комментируя инцидент, глава МОК Томас Бах призвал международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и российскими спортсменами, и заявил о солидарности организации с Киевом. Бах даже написал письмо украинской саблистке, в котором гарантировал спортсменке участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. В свою очередь глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК начал действовать в интересах украинских спортсменов.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что правила нарушать нельзя. Раньше за это четвертовали, подчеркнул политик.

Сама же украинская фехтовальщица обвинила Смирнову в провокации с рукопожатием после встречи на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Она настаивает на том, что честно одержала победу над россиянкой, но пожимать ей руку не станет, и согласилась с дисквалификацией.

В свою очередь комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады принял проект обращения парламента страны к Международному олимпийскому комитету и ряду других организаций с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку Харлан.

В начале сентября Федерация фехтования Украины направила жалобу в МОК на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в ситуации с украинской саблисткой Харлан.