Москва, 1 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Игроки украинского футбольного клуба (ФК) «Хит» отказались пожать руку российскому нападающему португальского «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщило 1 ноября интернет-издание Sport24.

Игра состоялась 25 октября в хорватском городе Омиш. Украинские футболисты во время рукопожатия перед матчем проигнорировали Соколова. Его товарищи по команде, увидев это, также отказались пожимать руки соперникам.

В связи с этим инцидентом в УЕФА открыли дисциплинарное дело.

Матч закончился со счётом 2:2. «Спортинг» по итогам отборочного тура занял первое место в группе, «Хит» — второе. Командам предстоит встретиться в элитном раунде футзальной Лиги чемпионов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июля украинская спортсменка Ольга Харлан после схватки с россиянкой Анной Смирновой на ЧМ по фехтованию отказалась пожать ей руку. Украинка даже выставила вперёд саблю, чтобы российская спортсмена не смогла подойти.

Международная федерация фехтования в тот же день приняла решение дисквалифицировать украинскую саблистку. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 31 июля заявил, что Харлан своими действиями нарушила правила.

Сама Харлан 18 сентября заявила, что после скандала, разразившегося из-за её провокации, она серьёзно подумывала о завершении карьеры.