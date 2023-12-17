Буэнос-Айрес, 17 декабря, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Обрушившийся на Аргентину штормовой ветер сдвинул с места пассажирский самолёт в столичном округе Буэнос-Айрес. Мощный ураган, скорость которого превышала 140 км/ч, повернул почти на 90 градусов лайнер авиакомпании Aerolíneas Argentinas и столкнул трап. Об этом случае написало издание La100.

Juan Ignacio Roncoroni/ EPA/TASS

«Запечатлён самолет, припаркованный в аэропорту посреди взлётно-посадочной полосы. За секунды ветер сместил его на несколько метров, но не причинил никому вреда», — указали журналисты.

На опубликованном видео заметно, как мощные порывы ветра сдвинули с места воздушное судно, вес которого с учётом пассажиров и груза составил несколько десятков тонн. В результате воздействия ветра корпус авиалайнера повернулся вправо почти на 90 градусов.

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Из-за шторма во многих аэропортах отменили рейсы, например по направлениям Ушуайя, Эль-Калафате, Мендоса, Сан-Карлос-де-Барилоче, Жужуй и Пуэрто-Игуасу.

ИА Регнум сообщало, что в Аргентине обрушилась крыша клуба Bahiense del Norte, где занимались скейтбордингом, в результате чего не менее 13 человек погибли. Обрушение крыши произошло вечером из-за сильного ветра и ливня, где собрались посетители выставки фигурного катания.

В начале декабря из-за обильного снегопада в аэропорту Мюнхена самолёт встал на дыбы под тяжестью снега на хвосте и крыльях. Самолёт Cessna Citation X опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа. Позже пресс-служба аэропорта пояснила, что самолёт вернули в горизонтальное положение.