Мюнхен, Германия, 3 декабря, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В Мюнхене бизнес-джет не смог вылететь из аэропорта, встав на дыбы под весом налипшего на него снега. Об этом сообщили в австрийской авиакомпании Bairline и пресс-службе мюнхенского аэропорта, передаёт «РИА Новости».

Кадр из видео

Самолёт Cessna Citation X опрокинулся на заднюю часть фюзеляжа, снег налип на его крыльях и хвосте. В авиакомпании подтвердили, что причиной инцидента послужил обильный снегопад.

«Этот самолёт действительно является одним из воздушных судов нашей компании. Причиной происшествия стал сильный снегопад», — сообщили в Bairline.

Пресс-служба аэропорта позже пояснила, что самолёт вернули в горизонтальное положение.

В социальных сетях начали распространяться кадры со стоящим под углом к земле частным бизнес-джетом, рассчитанным максимум на девять человек. Издание Aussiedlerbote написало, что Бавария погрузилась в «зимний хаос» — там выпало до 45 см снега. Местные метеорологи отметили, что это был самый сильный снегопад с 2006 года.

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Как сообщало 2 декабря ИА Регнум, из-за сильного снегопада закрыли аэропорт Мюнхена. Непогода стала причиной отмены сотни авиарейсов. Вместе с этим, задержки рейсов начались в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда перенаправляют часть самолётов, летевших в Мюнхен.

В Баварии пострадало и железнодорожное сообщение. На пути упали деревья и заблокировали движение. Пассажиры ночевали в поездах. В городе также приостановили работу автобусов и трамваев.