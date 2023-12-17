Геническ, Херсонская область, 17 декабря, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Наёмников в составе украинских войск в зоне боевых действий становится всё меньше, так как они начинают понимать, что против российской армии нельзя воевать без идеи даже за большие деньги. Об этом 17 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Их стало меньше однозначно. Но всё равно много. Знаете, почему стало меньше? Потому что они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Глава региона пояснил, что у наёмников нет идей, а есть только обещанные им выплаты, которые идут им из денег американских и европейских налогоплательщиков.

Сальдо добавил, что наёмники ВСУ боятся и даже за очень большие деньги не хотят идти на верную смерть.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря в зоне СВО ликвидировали командира Интернационального легиона из Шри-Ланки. Отмечалось, что ланкийские власти отказалась принимать тело наёмника ВСУ, из-за чего его могут похоронить на Украине.

Американское издание Military Watch Magazine 10 декабря сообщало, что украинская армия пытается вербовать иностранных наёмников на фоне огромных потерь среди личного состава. По словам автора статьи, продолжительность жизни военнослужащих ВСУ на передовой на наиболее интенсивных участках конфликта иногда составляет всего лишь четыре часа.