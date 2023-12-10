Вашингтон, 10 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. ВСУ пытаются вербовать иностранных наёмников из-за огромных потерь среди личного состава. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По его данным, на Украине возросла потребность в иностранных наёмниках из-за того, что ВСУ, согласно многочисленным сообщениям, несут огромные потери, особенно после неудачного наступления.

Автор статьи отметил, что продолжительность жизни военнослужащих ВСУ на передовой на наиболее интенсивных участках конфликта порой составляет всего четыре часа.

Офицеры ВСУ, слова которых приводит журнал, сообщают о 80-90% смертности среди бойцов подразделений, отправленных на фронт.

В материале также говорится о том, что в европейских государствах всё чаще звучат призывы ужесточить политику отправки украинских мужчин призывного возраста обратно на Украину. При этом киевский режим повысил максимальный возраст для призыва мужчин, включив в него пожилых людей, также были установлены новые требования для военнообязанных женщин, отмечается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, офицер украинской армии Дмитрий Костюк заявил, что большое число иностранных наёмников, прибывших воевать за Киев, сразу уезжают с Украины, столкнувшись с ожесточёнными боевыми действиями. По его словам, большая часть зарубежных наёмников ожидает, что бои — это перестрелка с противником. Он не осознают масштаба использования артиллерии в конфликте, под огнём которой приходится находиться всё время, в результате этого большая часть наёмников расторгает договор, добавил Костюк.

Президент России Владимир Путин 23 июля заявил, что иностранные наёмники на стороне ВСУ несут значительные потери из-за своей глупости.