Лас-Вегас, США, 17 декабря, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля (ММА) из Казахстана Шавкат Рахмонов одержал досрочную победу над представителем США Стивеном Томпсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC-296 в Лас-Вегасе.

Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press Стивен Томпсон

В конце второго раунда схватка перешла в партер, и Рахмонов провёл своему оппоненту удушающий приём, чем вынудил американца капитулировать.

Эта победа стала шестой в UFC и 18-й в ММА (все — досрочно) для ни разу не побеждённого спортсмена из Казахстана. Для 40-летнего Томпсона это поражение стало седьмым при 17 победах и одной ничьей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 декабря российский боец ММА Александр Шлеменко нокаутировал представителя Сербии Александара Илича в главном поединке турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Первый поединок между спортсменами состоялся в августе 2022 года, и тогда досрочную победу техническим нокаутом на 21-й секунде боя одержал Илич.

Российский боец Арман Царукян победил досрочно американца Бенеила Дариуша в главном поединке в легкой весовой категории на турнире UFC Fight Night 233 в Остине. В результате этого он поднялся на четвёртое место в рейтинге лёгкой весовой категории организации.