Вашингтон, 6 декабря, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян поднялся на четвёртое место в рейтинге лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Кадр из видео «UFC Eurasia» Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян

Царукян обошёл в рейтинге американца Майкла Чендлера, поляка Матеуша Гамрота и представителя Азербайджана Рафаэля Физиева.

Чемпионом дивизиона является россиянин Ислам Махачев. После него в рейтинге идут бразилец Чарльз Оливейра и американцы Джастин Гэтжи и Дастин Порье.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Царукян одержал досрочную победу над представителем США Бенеилом Дариушем в главном поединке лёгкого веса на турнире UFC Fight Night 233 в Остине. На второй минуте первого раунда Царукян перевёл схватку в клинч и нанёс своему оппоненту удар коленом в голову, чем отправил Дариуша на пол октагона, где произвёл его добивание ударами рук. В итоге рефери засчитал американцу поражение нокаутом.