Екатеринбург, 16 декабря, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко победил нокаутом представителя Сербии Александара Илича в главном поединке турнира RCC 17, который вечером 15 декабря проходил в Екатеринбурге.

Уже четвёртой минуте первого раунда Шлеменко смог эффектным броском отправить своего соперника на пол, где произвёл его добивание. После этого рефери присудил россиянину победу техническим нокаутом.

Перед этом Шлеменко и Илич провели бой в августе 2022 года и тогда победу техническим нокаутом на 21 секунде боя победил сербский боец.

После этого поединка в активе 39-летнего Шлеменко стало 63 победы, 15 поражений, одна ничья и один бой, который был признан несостоявшимся. Спортсмен является мастером спорта международного класса по армейскому рукопашному бою, также он был обладателем титула чемпиона Bellator в среднем весе, который трижды смог защитить. Для 34-летнего Илича это поражение стало шестым при 15 победах и одной ничьей.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря другой российский боец ММА Арман Царукян победил досрочно американца Бенеила Дариуша в главном поединке в легкой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 233 в Остине. Рефери засчитал американскому спортсмену поражение нокаутом.

Пресс-служба UFC 6 декабря сообщила, что Царукян поднялся на четвёртое место в рейтинге лёгкой весовой категории организации. Россиянин обошёл американца Майкла Чендлера, поляка Матеуша Гамрота и представителя Азербайджана Рафаэля Физиева.