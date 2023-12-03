Остин, США, 3 декабря, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал досрочную победу над представителем США Бенеилом Дариушем в главном поединке в легкой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 233 в Остине.

Валерий Шарифулин/ТАСС Российский боец Арман Царукян

На второй минуте первого раунда Царукян перевёл схватку в клинч и нанёс своему оппоненту удар коленом в голову, чем отправил Дариуша на пол октагона, где произвёл его добивание ударами рук. В итоге рефери засчитал американцу поражение нокаутом.

Эта победа стала 21-й (девять — досрочно) для 27-летнего Царукяна при трёх поражениях. Для 34-летнего Дариуша это поражение стало шестым в карьере и вторым подряд при 22 победах (пять — досрочно).

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября гендиректор UFC Дэйна Уайт заявил, что США выросло поколение трусливых мужчин. По его словам, ситуация настолько критичная, что команда экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова способна полностью захватить страну.

Россиянин Сергей Павлович 12 ноября уступил англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул турнира UFC. Поединок завершился нокаутом в первом раунде.