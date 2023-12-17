Париж, 17 декабря, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Конфликт на Украине, губительный для европейцев, призвал прекратить главу киевского режима Владимира Зеленского депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян 16 декабря в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как указал политик, украинский конфликт губителен для европейцев и мирный план урегулирования необходим, иначе Европа может превратиться в индустриальную и экономическую пустыню.

«Пока мы отдаем Зеленскому наши деньги, мы платим за газ в четыре раза дороже Соединенным Штатам, и в нашей стране процветает нищета!» — возмутился Дюпон-Эньян.

В западной прессе всё настойчивее и чаще пишут об усталости стран Запада от украинского конфликта. Поддержка украинского главы ослабевает, и, по данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники начали обсуждать с Киевом вероятные последствия мирных переговоров с Россией. Утверждается, что уже началось согласование того, от чего Украине придётся отказаться ради достижения договорённостей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пентагон направил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, чтобы убедить главу киевского режима заморозить конфликт. Об этом 14 декабря написал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.

В свою очередь президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры. Кроме того, российский лидер указал, что ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.