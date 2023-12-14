Вашингтон, 14 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Пентагон направил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, чтобы убедить главу киевского режима Владимира Зеленского заморозить конфликт. Об этом 14 декабря написал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times.

imago stock&people/Global Look Press Генерал-лейтенант армии США Антонио Агуто

«Пентагон направил на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Он будет исполнять обязанности теневого командующего армией Украины, по сути, заменяя нынешнего командующего. Он будет стоять над командующим сухопутными войсками Александром Сырским», — говорится в статье.

Брайен отметил, что американский генерал получил указания заставить ВСУ перейти к обороне, а правительство страны — заморозить конфликт как минимум до следующей весны.

По словам эксперта, эти директивы Пентагона уже сведены на нет действиями российских военных, которые продолжают наступление на позиции ВСУ.

Ранее The New York Times сообщила, что Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Агуто для разработки новой военной стратегии. С декабря 2022 года он возглавляет Группу содействия безопасности на Украине (Security Assistance Group Ukraine, SAGU), которая размещена в ФРГ. Генерал пробудет в Киеве длительное время, за которое сможет давать командованию ВСУ более обстоятельные советы.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков 5 декабря заявил, что Россия открыта к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине, однако украинские власти сами решили прервать переговоры с Россией в 2022 году. По его словам, Москва готова к мирному разрешению ситуации на Украине, но главное для России — достижение поставленных целей.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять. Кроме того, по мнению российского лидера, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.