Силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Калужской и Курской областями
МО: силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Калужской и Курской областями
Москва, 29 сентября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили совершение киевским режимом терактов на территории России, сообщили 29 сентября в Минобороны РФ.
«В ночь на 29 сентября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в оборонном ведомстве.
Всего за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, один из них над территорией Калужской области, ещё десять — в небе над Курской областью, добавили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 29 сентября украинские боевики с помощью беспилотника в слободе Белой Беловского района Курской области сбросили два взрывных устройства на подстанцию. В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Обесточены больница и пять населённых пунктов.
Средствами ПВО 16 сентября сбили украинский беспилотник на территории Мосальского района Калужской области. Дрон упал в безлюдном месте. Обнаружить его помогли местные жители.