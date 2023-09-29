Москва, 29 сентября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили совершение киевским режимом терактов на территории России, сообщили 29 сентября в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В ночь на 29 сентября 2023 года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в оборонном ведомстве.

Всего за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, один из них над территорией Калужской области, ещё десять — в небе над Курской областью, добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, ночью 29 сентября украинские боевики с помощью беспилотника в слободе Белой Беловского района Курской области сбросили два взрывных устройства на подстанцию. В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Обесточены больница и пять населённых пунктов.

Средствами ПВО 16 сентября сбили украинский беспилотник на территории Мосальского района Калужской области. Дрон упал в безлюдном месте. Обнаружить его помогли местные жители.