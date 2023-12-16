Москва, 16 декабря, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели пятичасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили 16 декабря в пресс-службе Министерства обороны.

Кадр из видео

«Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря», — говорится в сообщении.

Бомбардировщики летели в сопровождении многоцелевых истребителей Су-30СМ. На некоторых участках маршрута российскиЕ самолеты сопровождали истребители из других стран.

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Как подчеркнули в Минобороны, ВКС России провели полёты соблюдая правила использования воздушного пространства. Отмечается, что российские экипажи регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.

16 ноября стратегические ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22М3 в рамках патрулирования пролетели над Баренцевом, Норвежским и Чёрным морями. Это также были плановые полёты над нейтральными водами. Самый продолжительный полёт длился более 13 часов.

Минобороны 16 декабря также опубликовало видеозапись одновременного полёта в ходе учений семи самолётов военно-транспортной авиации ВКС Ан-124-100 «Руслан». В министерстве подчеркнули, что впервые в воздух вместе поднялось столько самолётов этого типа. На учениях проверяли навыки молодых экипажей.