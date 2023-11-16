Москва, 16 ноября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22М3 выполнили патрулирование над акваториями трёх морей на протяжении 13 часов. Об этом 16 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Kremlin.ru

«Самолёты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Чёрного морей. Наиболее продолжительный полёт составил более 13 часов», — заявили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3846679" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Бомбардировщиков сопровождали истребители Су-30СМ и МиГ-31 ВКС и авиации Северного флота.

Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в оборонном ведомстве. Лётчики совершают подобные патрулирования регулярно.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября российские истребители Су-27 поднялись в воздух над Чёрным морем на перехват трёх самолётов британских Военно-воздушных сил, которые направлялись в сторону российской госграницы. Лётчики ВКС идентифицировали суда как два многоцелевых истребителя «Тайфун» и самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, которые изменили курс и отдалились от границы в процессе приближения Су-27.