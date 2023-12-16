Москва, 16 декабря, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки могут на себе ощутить серьёзные последствия от поставок союзниками и партнёрами оружия Украине. Рано или поздно окажется и в этой стране. Такое мнение высказал депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Это не просто растекание оружия, которое они поставляют на Украину различным криминальным и террористическим группировкам, оно рано или поздно появится в самих США», — сказал в беседе с «РИА Новости» парламентарий.

По его словам, продаваемое Вооружёнными силами Украины оружие и боеприпасы сейчас активно скупают даже мексиканские наркокартели.

Депутат подчеркнул, что американская политика, нацеленная на то, чтобы украинцы расправлялись с русскими, чревата серьёзными последствиями.

«Не сей ветер, пожнешь бурю», — предупредил Бут.

Как сообщало ИА Регнум, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 9 октября заявил, что американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке и его достаточно много. По его словам, оно используется сейчас в кровопролитных столкновениях. Политик указал на то, что всё это ведёт к «организованному мировому хаосу».

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 апреля заявил, что предаваемое Киеву вооружение попадает на чёрный рынок, а потом в руки террористов и это сказывается на стабильности в Европе и во всём мире. Глава оборонного ведомства РФ обратил внимание на то, что России не оставили других вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путём.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на протяжении минувших полутора лет Россия не раз предупреждала и приводила факты неконтролируемого распространения вооружений, поставляемых Западом на Украину, их расползания по всем континентам, попадания в руки организованной преступности и радикалов, при этом западные СМИ полностью проигнорировали эту информацию.

На то, что США и Евросоюз закрывают глаза на продажу Украиной оружия на чёрный рынок, обратил внимание и президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, все договариваются о продаже оружия любого типа, и это оружие циркулирует повсюду.