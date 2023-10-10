Каракас, 10 октября, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратил внимание на то, что Соединённые Штаты и Евросоюз закрывают глаза на продажу Украиной оружия на чёрный рынок. Об этом он заявил в эфире программы «С Мадуро +».

Rayner Pena/EPA/ТАСС Президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Правительство США и правительства Европы, которые потратили миллиарды долларов и евро на оружие и военные технологи, затыкают уши, закрывают глаза, когда всё это оружие, которое они отправили на Украину, оказывается на чёрном рынке», — отметил глава государства, добавив, что на Украине наблюдается тотальная коррупция, которая начинается с лидера киевского режима Владимира Зеленского.

По его словам, все договариваются о продаже оружия любого типа, и это оружие циркулирует повсюду.

«Это ещё одно безумие, в которое НАТО втянуло Украину», — уточнил Мадуро.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что на протяжении минувших полутора лет Россия не раз предупреждала и приводила факты неконтролируемого распространения вооружений, поставляемых Западом на Украину, их расползания по всем континентам, попадания в руки организованной преступности и радикалов, при этом западные СМИ полностью проигнорировали эту информацию.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо признал, что американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке, оно используется сейчас в кровопролитных столкновениях. Он добавил, что оружия, которое поставлялось Киеву, на Ближнем Востоке достаточно много. Политик указал на то, что всё это ведёт к «организованному мировому хаосу».

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший указал на американские автоматы M4, которые находились в руках палестинцев, показанных на кадрах после начала атаки радикального движения ХАМАС на Израиль. Трамп-младший напомнил, что автоматы, которые оказались у радикалов, нехарактерны для местных группировок. Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке, уточнил он.