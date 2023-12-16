Белгород, 16 декабря, 2023, 16:03 — ИА Регнум. При атаке украинским дроном на посёлок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области получил ранения мирный житель. Об этом 16 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости

«Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира «Газели». У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей», — написал он.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в центральную районную больницу для оказания медпомощи, отметил Гладков. Он добавил, что осколки взрывного устройства повредили «Газель» и экскаватор.

Губернатор уточнил, что ВСУ обстреляли из миномётов животноводческую ферму, в результате чего погибли 12 коров и получили повреждения крыша фермы и сенохранилище.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка пострадали два мирных жителя. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, дроны атаковали территорию предприятия «Вода Донбасса».

Гладков 29 ноября написал, что два бойца добровольной территориальной самообороны Белгородской области пострадали в результате сброса дроном ВСУ взрывного устройства. По его словам, пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.