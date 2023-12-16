Москва, 16 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Украинская армия на купянском направлении потеряла за сутки 35 военных, на краснолиманском — 100 бойцов, сообщил 16 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

На купянском направлении российские военные отразили за сутки пять атак ВСУ в районе сёл Ольшана и Синьковка в Харьковской области и посёлка Новосёловское в ЛНР.

«Потери ВСУ составили: до 35 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении ВС России отразили две атаки украинской армии в районе посёлка Кузьмино в ЛНР. Российские военные нанесли удар по ВСУ в районе села Григоровка в ДНР.

«Потери противника составили: до 100 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также орудие Д-20», — сообщил представитель Минобороны.

Конашенков также назвал потери украинской армии за сутки на донецком (290 военных), южнодонецком (90 военных), запорожском (50 военных), херсонском (65 военных) направлениях.

В Херсонской области российские военные нанесли удары по местам дислокации украинской армии, уничтожив склад с боеприпасами. ВС России за сутки сбили вертолёт Ми-8 и 49 беспилотников ВСУ.